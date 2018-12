Hessen will für die Zukunft ausbilden

Wiesbaden.Der neu gewählte Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Hessens Bildungsminister Alexander Lorz, plädiert im Kampf gegen den Lehrermangel auf einen langfristig angelegten Ausbau von Studienplätzen. So sei beispielsweise Hessen zwar auf einem guten Weg, mit den bereits aufgestockten Ausbildungskapazitäten den Bedarf für die Neubesetzung von Stellen ab dem Jahr 2023 decken zu können. „Aber da ist noch nicht viel Puffer drin“, mahnte der CDU-Politiker.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeige, dass es nicht damit getan ist, Lehrer zu ersetzen. „Wir sollten darüber hinaus ausbilden, weil wir davon ausgehen, dass wir mehr Lehrerstellen in Zukunft brauchen werden“, erläuterte der Minister. Dies liege vor allem an gestiegenen Anforderungen an den Schulen, etwa bei der Ganztagsbetreuung.

Hochschulen stocken auf

„Wir haben die Studienplatzkapazitäten gerade im Grund- und Förderschullehramt massiv um mehr als 50 Prozent ausgeweitet“, erklärte Lorz für Hessen. „Und wir werden mit den Hochschulen reden, wie man noch weiter ausweiten kann.“ Aber auch die Hochschulen stießen inzwischen an ihre Grenzen. „Professoren für Grundschulpädagogik wachsen auch nicht auf den Bäumen“, sagte Lorz.

Hessen wolle diese Herausforderung mit seinem nächsten Hochschulpakt angehen. In Hessen werden – wie in anderen Bundesländern auch – vor allem an Grund- und Förderschulen Lehrkräfte gesucht. An Gymnasien sieht es bis auf bestimmte Mängelfächer dagegen noch recht gut aus.

„Mit der gleichen Lehrer-Schüler-Relation, mit der Lehrer vor 15 oder 20 Jahren gearbeitet haben, würde heute keine Schule mehr arbeiten können“, betonte Lorz. In Hessen beispielsweise habe es vor 20 Jahren rund 80 000 Schülerinnen und Schüler mehr gegeben, jedoch 10 000 Lehrerinnen und Lehrer weniger. Aktuell gibt es in dem Bundesland rund 53 000 Lehrerstellen. Und die Schulen sagten: „Wir brauchen noch viel mehr.“

Bei Prognosen für künftige Bedarfe müssen man sich stets darüber im Klaren sein, dass die Zahlen unter Umständen nicht besonders zuverlässig sind, sagte der Minister. „Wir müssen die Prognosen vor allem regional und auf die verschiedenen Schulformen herunterbrechen“, erläuterte Lorz.

Unter den Ländern gibt es Lorz zufolge eine Übereinkunft, nicht mit gezielten Kampagnen Lehrer untereinander abzuwerben. „Was wir aber nicht verhindern können ist, dass die einen oder anderen Länder attraktivere Arbeitsbedingungen bieten, Stichwort Besoldung“, sagte Lorz. Wenn Lehrer sich daran orientierten, dann sei das etwas, mit dem man im Föderalismus leben müsse. „Interessanterweise ist der Effekt aber nicht groß“, sagte der Minister. Nach seiner Erfahrung würden angehende Lehrer nicht für 300 Euro mehr im Monat quer durch Deutschland umziehen. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018