Hessen will Künstliche Intelligenz ausbauen

Darmstadt.Die hessische Landesregierung und Vertreter von Universitäten und Hochschulen haben die Gründung eines Hessischen Zentrums für Künstliche Intelligenz (KI) bekanntgegeben. Das Zentrum mit Sitz in Darmstadt bestehe aus einer bundesweit einmaligen Kooperation von 13 Hochschulen in Hessen und außeruniversitärer Forschung, sagte die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in Darmstadt. Das Land richte 20 Professuren ein und stelle in einer fünfjährigen Aufbauphase 38 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Zentrum soll nach den Worten der Ministerin sowohl Grundlagen als auch Anwendungen der KI erforschen und Fachkräfte für die Zukunft heranziehen. Als Anwendungsbeispiele führte Dorn die Medizin an, wo KI helfen könne, mögliche chronische Erkrankungen im Vorfeld zu erkennen oder im Fall eines Herzinfarkts schnell Entscheidungen zu treffen. In der Landwirtschaft könne KI dazu beitragen, Nutzpflanzen resistenter zu machen und Pestizide zu verringern. Schon im Jahr 2018 nutzten fünf Prozent der hessischen Betriebe KI, mehr als im Bundesdurchschnitt. „Das wollen wir ausbauen“, sagte Dorn.

Die Stärke der KI sei ihre Bedeutung in den Anwendungswissenschaften, sagte die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU). KI sei in Hessen „stark aufgestellt“ und einer der bedeutendsten Treiber für Innovation. Das Zentrum solle den Transfer von Wissen in die Praxis leisten, auch zu kleinen mittelständischen Unternehmen. KI bereite aber auch Sorgen im Blick auf Überwachung und Arbeitsplatzverlust, gab Sinemus zu bedenken. Daher gehöre zur Anwendung Verantwortungsbewusstsein. Deshalb solle sich eine der 20 Professuren mit ethischen Aspekten der KI befassen. Dem Zentrum für KI gehören an die TU Darmstadt sowie die Universitäten Frankfurt, Gießen, Marburg und Kassel, die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften RheinMain, Mittelhessen, Fulda, Darmstadt und Frankfurt, dazu die Hochschule Geisenheim, die Hochschule für Gestaltung Offenbach und die Frankfurt School of Finance. Unternehmenspartner sind Continental, Hochtief, Google, Isra Vision, US-amerikanische Startups und in Vorbereitung die Deutsche Bank. epd

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.09.2020