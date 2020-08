Hessen will mehr Lebensraum für Rebhuhn und Hamster

Wiesbaden.Nach dem Start eines hessischen Schutzprogramms 2018 speziell für Wildtierarten auf Äckern sind inzwischen acht von zehn geplanten Projekten umgesetzt worden. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor. Große Verlierer der intensiven Landwirtschaft sind unter anderem Feldhamster und Rebhuhn (Bild). Bei Feldflurprojekten etwa in der Wetterau, in Wiesbaden oder im nordhessischen Bad Zwesten soll wieder mehr geeigneter Lebensraum geschaffen werden. Dazu zählen Blühflächen, Brachen und Hecken, die früher häufig Bestandteile der Acker- und Kulturlandschaft waren. Die acht Feldflurprojekte umfassen bislang eine Fläche von 50 000 Hektar, wie das Ministerium mitteilte. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.08.2020