Anzeige

Wiesbaden.Es ist das größte Entschuldungsprogramm von Kommunen in Deutschland – und in dieser Art bundesweit einzigartig: Die Hessenkasse, mit der nach Ablauf der Antragsfrist nunmehr 171 Städte, Gemeinden und Landkreise von Kassenkrediten befreit werden sollen, wie Finanzminister Thomas Schäfer und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) gestern in Wiesbaden bekanntgaben.

Die sprudelnden Steuereinnahmen haben Landesregierung und Koalition rechtzeitig vor der Landtagswahl im Herbst zu der großherzigen Geste in die Lage versetzt. Alles in allem werden mit der Aktion ab September Altschulden in Höhe von rund fünf Milliarden Euro abgelöst. Doch ganz umsonst ist die Landeshilfe für die betroffenen Kommunen auch nicht: Sie selbst müssen 25 Euro pro Einwohner und Jahr zu der Schuldentilgung beisteuern.

Südhessische Städte profitieren Der Landkreis Bergstraße kann mit einer Entschuldung von 168,7 Millionen Euro rechnen. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg kann mit der Tilgung von Altschulden in Höhe von 112,2 Millionen rechnen, Lampertheim mit 13,9 Millionen Euro Schuldentilgung, Mörlenbach mit 8,5 Millionen. Birkenau darf Schuldentilgungen von 6,6 Millionen, Lautertal im Odenwald mit 6,3 Millionen, Grasellenbach mit 4,8 Millionen, Lindenfels mit 600 000 Euro erwarten. kn

15 Gemeinden gehen leer aus

Die Gesamtsumme der Zuzahlungen, die die Kommunen zu leisten haben, hat sich nach Auswertung aller Daten und Anträge noch einmal ein wenig verringert, und zwar um insgesamt 90 Millionen Euro. Eine Reihe teilnehmender Städte, Gemeinden und Landkreise habe sich nämlich angestrengt, zum Start der Hessenkasse die in den Vorjahren aufgenommenen Kassenkredite doch noch aus eigener Kraft abzulösen. Nur dann können sie an dem ebenfalls mit der Hessenkasse verbundenen Investitionsprogramm für die Kommunen teilnehmen, die keine Entschuldung in Anspruch nehmen. Und das sind jetzt insgesamt 247, in die aus diesem Programm landesweit zusammen 691 Millionen Euro fließen, mit denen sie dann bauen oder Anschaffungen finanzieren können.