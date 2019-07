Hessens erste Muttermilchbank eröffnet

In solchen Flaschen wird die gespendete Milch abgefüllt. © dpa

Frankfurt.Es sind winzige Mengen, aber sie helfen den allerkleinsten Babys beim Start ins Leben: In Frankfurt hat die erste Frauenmilchbank Hessens ihre Arbeit aufgenommen. Gespendete Muttermilch hilft zu früh geborenen Kindern, sich besser zu entwickeln. Langfristig soll das Projekt auf ganz Hessen ausgeweitet werden.

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen DRK-Blutspendedienst und Universitätsklinikum Frankfurt – diese Art der Zusammenarbeit ist europaweit einmalig. Nicht aber die Idee als solche: Bundesweit gibt es bereits 23 Muttermilchbanken, Hessen gehört zu den Nachzüglern. Bisher profitieren zudem nur Frankfurter Frühchen von der neuen Einrichtung, die am Montag als „großartiges Projekt“ der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Veronika Brixner leitet die Einrichtung, die Fachärztin für Transfusionsmedizin hat selbst ein Frühchen geboren. Sie erklärt, wie die Milchbank funktioniert: Ärzte auf der Frühgeborenenstation der Frankfurter Uniklinik sprechen potenzielle Spenderinnen an. Die Teilnehmerinnen werden registriert, ein Bluttest überprüft ihre Gesundheit. Die Frauen bekommen voretikettierte Fläschen für ihre überschüssige Milch, befüllen sie und frieren sie ein. Beim Blutspendedienst ein paar Häuser weiter werden die Fläschchen später aufgetaut. Um Schwankungen auszugleichen, werden mehrere Spenden einer Frau gemischt und neu portioniert. Die Chargen werden pasteurisiert, um Keime abzutöten. Am Ende werden die Fläschchen etikettiert, damit jede Spende zurückverfolgbar ist. In einem Kühlschrank warten sie dann auf ihre Empfänger.

Der Bedarf ist groß: In Hessen wurden im vergangenen Jahr 781 Kinder unterhalb der 1500-Gramm-Grenze geboren. Gerade für solche Früchen sei Frauenmilch wichtig, sagt Thomas Klingebiel, Direktor der Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik. Industriell hergestellte Nahrung sei für sie dagegen „nicht ideal“. Muttermilch sei für den nicht ausgereiften Magen-Darm-Trakt besser verträglich, kalorienreicher und beuge Krankheiten vor.

Aber nicht alle Frühchen-Mütter haben sofort genug Milch. Die Spenden sollen helfen, diese Zeit zu überbrücken. Dafür reichen laut Klingebiel winzige Mengen, aber die seien wichtig: „Muttermilch hilft Frühchen, besser zurechtzukommen, ein wahres Leben-Mittel.“ lhe

Dienstag, 16.07.2019