Hessens Impfzentren legen los

Nach dem Start der ersten sechs Impfzentren am Dienstag in Hessen soll ab dem 9. Februar in allen 28 Zentren landesweit geimpft werden.

„Wir werden ab dem 9. Februar dann dafür sorgen, dass in allen Impfzentren, in allen 28 Impfzentren, dann auch tatsächlich geimpft wird, damit wir in die Fläche kommen“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) zum Start der Aktion in Darmstadt.

Beuth sagte, man sei guter Dinge, dass in den nächsten Wochen und Monaten ausreichend Dosen kommen, um dann wirklich Massenimpfungen durchführen zu können.

Neben Darmstadt begann am Dienstag das Impfen auch in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt und Wiesbaden.

In den sechs regionalen Zentren werden seit Dienstag zunächst Menschen in der höchsten Priorisierungsgruppe geimpft. lhe