Hessens längster Sessellift

Willingen/Rhön.Minusgrade und Schneegestöber – für die Einweihung des längsten Skilifts Hessens waren das gestern passende Bedingungen. Einen kleinen Schönheitsfehler hatte die Eröffnung im nordhessischen Willingen aber doch: Die Flocken kamen aus Schneekanonen. Für Skifahrer reichte die weiße Pracht noch nicht, erst am Weihnachtswochenende soll die Skisaison starten.

Der 1500 Meter lange „K1“-Lift ist ein ehrgeiziges Projekt. Es handele sich um „die erste Sesselbahn nördlich der Alpen, die sowohl Wetterschutzhauben als auch eine Sitzheizung hat“, sagte Jörg Wilke, Geschäftsführer der Liftgemeinschaft Köhlerhagen. Der 8er-Sessellift hat zehn Millionen Euro gekostet. Er kann 3000 Menschen pro Stunde auf den Ettelsberg in 838 Meter Höhe bringen. Die Millioneninvestition in einem Mittelgebirge mit nun 16 Liften ist angesichts des Klimawandels nicht unumstritten. Doch in Willingen ist man sich sicher, dass es sich lohnt. Berechnungen des schlimmsten Falls hatten ein Grad Erwärmung in 25 Jahren ergeben. Dann läge man bei 78 Prozent des bisherigen durchschnittlichen Skibetriebs.

Zuletzt lief es gut mit dem Willinger Wintersport. 110 Betriebstage hatte die Saison 2017/2018. Und die Durchschnittstemperatur in den Wintermonaten sei in den vergangenen 30 Jahren nur um 0,2 Grad gestiegen. Doch auf den Winter und Schneekanonen verlässt man sich in Willingen nicht allein. „Parallel bemühen wir uns aber grundsätzlich, alle Attraktionen nicht nur auf eine Saison auszurichten, sondern verfolgen einen ganzjährigen Ansatz“, sagt Marina Kiewig, Sprecherin der Liftgemeinschaft. Der neue „K1“ hat wechselbare Sitzgarnituren. An den Sommersesseln lassen sich Mountainbikes anbringen.

Dabei ist laut Hessischem Skiverband (HSV) Hessen durchaus ein Land der Skifahrer – was aber die wenigsten wüssten, erklärt Präsident Werner Weigelt. Mit 35 000 Mitgliedern sei der HSV das fünftgrößte Mitglied im Deutschen Skiverband. Neidisch auf südliche Nachbarn sei man nicht: „Die haben die gleichen Probleme wie wir.“ Mit dem Willinger Upland und der Wasserkuppe habe Hessen Höhen wie im Alpenvorland. Dennoch sagt auch der HSV: Skifahrer haben es im Hessen von Jahr zu Jahr schwerer, geeignete Bedingungen zu finden.

Geld für Beschneiungsanlagen

Dass die Winter wärmer und schneeärmer werden, bestätigen Meteorologen. „Der Klimawandel schlägt auch hier zu Buche“, sagt Gerhard Lux, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. 1,4 Grad wärmer ist es in den vergangenen 100 Jahren geworden. Dadurch ist die mittlere Schneefallgrenze um 140 Meter gestiegen. Sie liege bei 150 bis 200 Metern. In niedrigen Lagen wird Wintersport schwerer. „Immer mehr Flächen und Gebiete können nicht mehr als schneesicher gelten“, erklärt Lux. Auch die Zahl der schneereichen Winter habe abgenommen.

Neben Willingen gilt die Wasserkuppe in der Rhön (Osthessen) als beste Anlaufstelle für Wintersportler. Trotz der Einschätzung der Meteorologen sieht der Liftbetreiber dort der Zukunft entspannt entgegen. Der Wintersport auf Hessens höchstem Berg (950 Meter) sei zukunftssicher, sagt Betriebsleiter Martin Kirchner. Zuversicht geben ihm die technischen Möglichkeiten, künstlich Schnee zu erzeugen. Mit Maschinen kann bei entsprechenden Minusgraden aus in Auffangbecken gesammeltem Wasser Kunstschnee produziert werden. „Ohne diese Beschneiung ist Wintersport in deutschen Mittelgebirgen nicht mehr möglich.“

Deswegen sei auch Geld in die Beschneiungsanlagen investiert worden, um für die Skisaison Planungssicherheit zu bekommen, erklärte Kirchner. Als Nächstes sollen die Wasserspeicher erweitert werden. Denn zu Beginn dieses Winters klagte der Liftbetreiber über Wassermangel auf der Wasserkuppe und konnte nicht mal an die Schneeproduktion denken. Doch nach den Niederschlägen der vergangenen Tage hat sich Wasser gesammelt. „Wir hoffen, zu Weihnachten eine Ski- und eine Rodelpiste herrichten zu können.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018