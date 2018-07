Hessens Spielhallen schließen

Anzeige

Mühlheim/Kassel.„Eintritt ab 21 Jahren“ steht in roten Buchstaben an der Spielhalle in der Kasseler Fünffensterstraße. Doch selbst wer alt genug ist, rüttelt vergeblich am Türgriff. Auf einem kleinen Zettel daneben steht warum: „Dauerhaft geschlossen wegen neuer Gesetzesregelung.“ Das ist kein Einzelfall. In vielen hessischen Städten haben in den vergangenen Monaten Spielhallen dichtgemacht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Der Hessische Münzautomaten-Verband (HMV) befürchtet, dass weitere Schließungswellen folgen.

Auslöser ist das hessische Spielhallengesetz aus dem Jahr 2012. Schärfere Regeln sollten der steigenden Zahl von Glücksspiel-Betrieben entgegenwirken. Das Gesetz sieht unter anderem einen Mindestabstand von 300 Metern zwischen zwei Spielhallen vor. Betriebe mit mehr als zwölf Automaten – so genannte Mehrfach-Spielhallen – wurden verboten. Eine Übergangsfrist lief vor einem Jahr aus. Im Dezember wurde das Gesetz erneut verschärft: Seitdem gilt eine Sperrzone um Kinder- und Jugendeinrichtungen von 300 Metern.

Das stößt bei Betreiberverbänden auf Kritik. „Wir haben grundsätzlich unsere Probleme mit dem Spielhallengesetz, so wie es verabschiedet worden ist“, sagt HMV-Vorsitzender Michael Wollenhaupt. Es gebe einen Bedarf für Spielhallen, und wenn man die Zahl der Betriebe zu sehr verknappe, treibe man damit Spieler in die Illegalität – beispielsweise zu unregulierten Internetangeboten. Dabei hätten Spielhallen in Hessen mit dem Sperrsystem „Oasis“ ein bundesweit einmaliges System zum Spielerschutz. Kunden müssen sich in den Spielhallen ausweisen, dann wird zentral abgefragt, ob sie an die Automaten dürfen. So können sich Süchtige sperren lassen. „Das ist Spielerschutz auf höchster Ebene“, erklärt Wollenhaupt.