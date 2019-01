Hessens Unis beliebt

Wiesbaden.Die hessischen Hochschulen haben 2018 so viele ausländische Studienanfänger mit einem ebenfalls ausländischen Schulabschluss registriert wie noch nie zuvor. Mit 8277 sogenannten Bildungsausländern im ersten Semester sei ein neuer Höchststand erreicht worden, teilte das Statistische Landesamt gestern in Wiesbaden mit. Die Gesamtzahl der Erstsemester in Hessen sei mit 44 911 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Der deutliche Anstieg aus den beiden Jahren zuvor habe sich nicht fortgesetzt.

Der Anteil der ausländischen Erstsemester, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben, stieg im Vergleich zu 2017 um 7,6 Prozent, wie das Landesamt mitteilte. Die Zahl der ausländischen Erstsemester, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erlangt haben, ging hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent zurück. Die höchsten Anteile an den Bildungsausländern im ersten Semester hatten Chinesen (1152), Inder (512) und Syrer (480). Die größte Gruppe unter den ausländischen Erstsemestern, die in Deutschland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, waren Türken. lhe

