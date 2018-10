Wiesbaden.Die hessischen Unternehmerverbände (VhU) und der Grüne Tarek Al-Wazir als Wirtschaftsminister haben sich längst aneinander gewöhnt und eine funktionierende Gesprächs- und Arbeitsebene gefunden. Seit Veröffentlichung des Landtagswahlergebnisses mit der Ein-Stimmen-Mehrheit von Schwarz-Grün erscheint es zumindest als sehr wahrscheinlich, dass beide auch in Zukunft miteinander auskommen müssen und sicher auch werden.

Bouffier: Wirtschaft weiter fördern

Dass sich die Grünen nach ihrem Spitzenergebnis vom Sonntag gestärkt sehen und wohl auch größere Ansprüche gegenüber dem geschwächten Koalitionspartner CDU anmelden dürften, ist den Teilnehmern des 27. Hessischen Unternehmertags gestern im Wiesbadener Kurhaus klar. Doch Panik steht deshalb keinem der rund 1000 anwesenden Wirtschaftsvertreter ins Gesicht geschrieben. Im Gegenteil: Bei der Begrüßung erhält Al-Wazir genauso viel Beifall wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Al-Wazir überreicht wie immer die Preise an die drei mittelständischen Unternehmen, die an diesem Tag als Hessen-Champions ausgezeichnet werden: die im Systemdesign erfolgreiche HEWI Heinrich Wilke GmbH aus Bad Arolsen im Bereich Weltmarktführer, die als Zulieferer der Automobilindustrie gefragte Wagner GmbH und Co. KG aus Fulda im Bereich Jobmotor sowie gleich zwei Firmen im Bereich Innovation: die Air Profile GmbH in Kassel und die WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm Kullmann GmbH und Co. KG im ebenfalls nordhessischen Spangenberg.

Der Grünen-Politiker findet dabei die richtigen Worte: „Hessens Unternehmen sind innovativ und international erfolgreich“, lobt er. Und kommt auch auf grün-nahe Themen wie Clean Tech und Green Economy zu sprechen. Bouffier, der die eigentliche Rede für die Landesregierung hält, verspricht, dass die nächste Regierung weiter alles dafür tun wird, damit der Finanz- und Wirtschaftsstandort gefördert und nicht gefährdet wird.

Der Präsident der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände, Wolf Mang, wiederum macht der Landesregierung Hoffnung, ihren Teil zum wirtschaftlichen Aufschwung beizutragen. „Deutsche Firmen erhöhen wieder ihre Schulden, um Investitionen zu tätigen“, sagt er und nennt dabei vor allem die digitale Transformation. Bei den Wünschen an die neue Landesregierung bleibt er bescheiden: sachdienliche Koalitionsvereinbarungen, eine zügige Regierungsbildung, ein Digitalministerium nennt er und verspricht im Gegenzug „konstruktive Kooperation“. Bereits am Vortag hat die VhU mehr öffentliche Investitionen gefordert, auch und gerade für den Breitbandausbau.

Mit seiner Klage über zunehmenden Politikerverdruss bekommt Bouffier am Ende viel Beifall. Der ist am stärksten, als er die Unternehmer aufruft, offensiv für Europa und offene Grenzen einzutreten, damit bei der Europawahl nicht EU-Gegner die Mehrheit stellen werden.

