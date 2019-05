Hessentagspaar besucht Landtag

Wiesbaden.Das Hessentagspaar hat Besucher und Parlamentarier des Landtags zum großen Landesfest im Juni nach Bad Hersfeld eingeladen. In traditioneller Kluft versprachen Katharina Löhwig-Diebel (22) und Dennis Diebel (28) am Dienstag vor den Augen von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) eine bunte Veranstaltung mit mehr als 1000 Programmpunkten. Der Hessentag sei ein Ort der Traditionen und der Begegnung. Das Landesfest findet zwischen dem 7. und 16. Juni statt. Für das Hessentagspaar neigt sich eine fast zweijährige Zeit als Werbebotschafter dem Ende entgegen. Die beiden sind auch außerhalb ihrer Rolle fest miteinander verbunden und seit 2018 verheiratet. Das Landesfest wird jedes Jahr von einer anderen Stadt veranstaltet. Es lockt mehr als eine Millionen Besucher an. lhe

