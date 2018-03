Hessischer Friedenspreisan del Ponte

Anzeige

Wiesbaden.Die ehemalige Chefanklägerin an den Internationalen Strafgerichtshöfen für die Kriegsverbrechen in Jugoslawien und Ruanda, Carla del Ponte (Bild), ist gestern in Wiesbaden mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Die Feierstunde im Landtag nutzte die 71-jährige Schweizer Juristin für scharfe Kritik an der Haltung der internationalen Gemeinschaft zu den anhaltenden Bombardierungen und Menschenrechtsverletzungen in Syrien. Es überrasche sie nicht, dass dort noch immer Krieg herrsche, wohl aber, „dass die Türkei in Syrien Krieg führt und niemand etwas dagegen unternimmt. Das ist skandalös“, rief del Ponte aus.

Sie hatte nach ihrer Tätigkeit als Chefanklägerin in Den Haag fünf Jahre in der Internationalen Untersuchungskommission für Kriegsverbrechen in Syrien mitgearbeitet. Im August 2017 legte sie diese Funktion aber mit der Begründung nieder, dass die Kommission ihren Auftrag mangels Unterstützung der Politik nicht erfüllen könne. Die Justiz könne nur dort etwas ausrichten, „wo der politische Wille existiert“, sagte sie gestern nach Entgegennahme des Preises.

Reform der UN gefordert

Del Ponte beklagte, dass auch der Weltsicherheitsrat von politischen Erwägungen geleitet werde, und forderte eine Reform der Vereinten Nationen. Wenn sich nichts ändere, sei Frieden auf der Welt „nicht einmal am Horizont erkennbar“, warnte sie. In Syrien „haben wir überhaupt nichts erreicht“, beklagte del Ponte.