Hessischer Tourismus steuert auf Rekordzahlen zu

Wiesbaden.Im August haben so viele Touristen in Hessen übernachtet wie noch niemals zuvor in diesem Monat. Wie das Statistische Landesamt gestern mitteilte, wurden 3,4 Millionen Übernachtungen gezählt – ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem August 2017. Während die Übernachtungszahl der deutschen Reisenden stagnierte, legte die der ausländischen um 5,8 Prozent zu. Der Tourismus sei damit „weiter auf Wachstumskurs“, bilanzierte das Amt in Wiesbaden. Im Bild sind Touristen zu sehen, die sich auf dem Frankfurter Römerberg fotografieren. Auch in diesem Jahr deuten sich Rekorde an: Von Januar bis August zählten die Beherbergungsbetriebe rund 10,4 Millionen Gäste – 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. 7,6 Millionen Gäste stammten aus Deutschland, 2,7 Millionen aus dem Ausland. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018