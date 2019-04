Heute hessenweit Blitzermarathon

Frankfurt.Um Autofahrern die Gefahren von Temposünden bewusster zu machen, wird heute wieder in ganz Hessen geblitzt. Ein Großteil der rund 260 Messstellen sei dort installiert, wo es in der Vergangenheit schwere Unfälle mit Toten oder Verletzten gegeben habe, kündigte Polizeisprecher Guido Rehr gestern an. Bei dem „Speedmarathon“, einem europaweiten Verkehrspräventionstag, nehmen in Hessen rund 700 Polizeibeamte und kommunale Mitarbeiter von 6 bis 22 Uhr Raser ins Visier.

Im Internet informieren die Beamten auf der Seite polizei.hessen.de darüber, wo während des „Speedmarathon“ geblitzt wird. Bei der Aktion im vergangenen Jahr wurden 11 000 Temposünder erwischt.

„Wir wollen dafür sensibilisieren, dass überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit töten oder verletzen kann“, erläuterte der Polizeisprecher die Aktion.

Im vergangenen Jahr starben auf hessischen Straßen 239 Menschen. Ein Drittel dieser tödlichen Unfälle sei auf die Geschwindigkeit zurückzuführen. lhe

