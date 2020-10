Frankfurt.Am 25. Verhandlungstag im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bekam am Donnerstag das wohl erste Opfer des mutmaßlichen Täters das Wort. Der auch als Nebenkläger auftretende Iraker Ahmed I. sagte am Donnerstag als Zeuge zu dem an ihm verübten Messerangriff aus. Die Tat wird dem 47 Jahre alten Deutschen Stephan E. vorgeworfen, der den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 getötet haben soll.

Bereits im Januar 2016 soll es zu dem schweren Angriff auf den damals 22 Jahre alten Ahmed I. gekommen sein. Der heute 27-jährige Iraker schildert den Tathergang vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Es sei schon dunkel gewesen, als er nach 21 Uhr die Flüchtlingsunterkunft im nordhessischen Lohfelden verließ, um Zigaretten kaufen zu gehen – also jene Flüchtlingsunterkunft, für deren Bau sich Lübcke auf einer Bürgerversammlung im Jahr 2015 eingesetzt hatte.

I. habe einen Radfahrer bemerkt, der von hinten kam, und sei zur Seite getreten, um Platz zu machen. Er habe noch einen Stoß in den Rücken gespürt und sei, vermutlich von der Wucht dieses Stoßes, zu Boden gefallen. Als er wieder aufstehen wollte, habe eines seiner Beine nicht mehr funktioniert, dann entdeckte er Blut. Der Verletzte kroch auf die Straße, wo schließlich ein Helfer angehalten und ihn auf den Bürgersteig gebracht habe.

Die Folgen der Verletzung dauern bis heute an. Drei Wirbel seien geschädigt. I. nimmt Schmerzmittel und Antidepressiva, kann nicht schlafen, hat Angstzustände und ist auch vier Jahre nach der Tat regelmäßig in ärztlicher Behandlung. „Ich habe mein Land verlassen, um Schutz zu finden – aber hier ist mein Leben zerstört worden.“ Als Zeuge zum Tatverlauf blieb I. an vielen Stellen vage. „Daran erinnere ich mich nicht“, sagte er immer wieder.

E. hatte vor Gericht im Sommer angegeben, er habe nichts mit dem Angriff auf I. zu tun. Ein in seinem Haus beschlagnahmtes Messer hatte DNA-Spuren aufgewiesen, die ein Sachverständiger in einem kürzlich vorgestellten Gutachten I. nicht eindeutig zuordnen konnte. Sie enthielten allerdings Merkmale, die unter Mitteleuropäern sehr selten, im Irak aber häufiger seien. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.10.2020