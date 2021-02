Hilfe explizit für Männer

Wiesbaden.Probleme in der Partnerschaft, im Job oder mit der Gesundheit: In Hessen gibt es 32 Beratungsstellen, die sich an Männer richten. Das geht aus einer Antwort des hessischen Sozialministeriums in Wiesbaden auf eine Landtagsanfrage hervor. Im Blick seien verschiedenste Themen wie Beziehungsfragen, wirtschaftliche Verhältnisse, psychische und körperliche Gesundheit – sowie häusliche Gewalt.

„Zur umfassenden Bekämpfung häuslicher Gewalt müssen sich die Angebote an alle von Gewalt betroffenen beziehungsweise involvierten Zielgruppen richten. Hierzu gehören unter anderem auch Beratungsangebote für Männer, die häusliche Gewalt ausüben sowie für Männer, die Opfer von Gewalt sind“, hieß es. Demnach ist seit Beginn der Corona-Pandemie bei den aufgenommenen Strafanzeigen im Bereich der häuslichen Gewalt ein leichter Anstieg im Vergleich zum Zeitraum März bis November 2019 registriert worden. lhe

Laut BKA sind knapp 20 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Männer.

