Hilfe für kränkelndes System

Anzeige

Frankfurt.Seit Stunden wartet Atilla Öt mit seiner Mutter in der Notaufnahme des Frankfurter Bürgerhospitals. Die 84-Jährige sitzt im Rollstuhl. Ihr kürzlich operiertes Knie tut weh. In Wiesbaden, erzählt der Sohn, habe seine Mutter einmal mit Atemnot fünf Stunden gewartet. Den 93-jährigen Vater hätten sie dort sieben, acht Stunden ausharren lassen. Atilla Öt hat grundsätzliche Kritik an den Zuständen in den Notaufnahmen: „Ein System, das man verbessern müsste.“

Damit ist der Wiesbadener nicht alleine. „Im Augenblick sind alle extrem unzufrieden: die Ärzte, die Patienten, das Pflegepersonal“, sagt Prof. Ferdinand M. Gerlach. Er ist Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Nach Jahren des Herumdokterns an Symptomen hat der Rat jetzt ein neues Konzept entwickelt und hofft auf einen „Durchbruch“.

Im Bürgerhospital habe sich die Situation verbessert, seit der Ärztliche Bereitschaftsdienst, ein Dienst der Praxis-Ärzte, eine Tür weiter sitzt, berichtet Internist Kai-Alexander Lohmann. Dorthin schicken er und seine Klinik-Kollegen alle, die in der Notaufnahme nichts zu suchen haben. An rund 650 Kliniken in Deutschland gibt es inzwischen solche Bereitschaftsdienst-Zentralen der niedergelassenen Ärzte. Das nimmt den Druck aus dem Kessel, ist aber noch nicht der ganz große Wurf, an dem der Sachverständigenrat der Gesundheitsexperten seit Jahren herumtüftelt. Denn an den Notaufnahmen sieht man wie unter einem Brennglas eines der wohl größten Probleme der Gesundheitspolitik: die Trennung in stationär und ambulant, sprich Kliniken und Arztpraxen. Im städtischen Klinikum Frankfurt-Höchst wird seit Oktober ein Modell getestet, das eine Blaupause sein könnte für die Notaufnahme der Zukunft.