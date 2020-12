Hilfe gegen Einsamkeit und Angst

Wiesbaden.Lockdown und ungewöhnliche Weihnachten: Die Telefonseelsorgen in Hessen bereiten sich auf viele Anrufe an den Weihnachtsfeiertagen vor. „Erfahrungsgemäß verzeichnen wir die meisten Anrufe am 2. Weihnachtsfeiertag“, sagte Christopher Linden vom Leitungsteam der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden. An Heiligabend seien die meisten Menschen untergebracht und hätten Pläne gemacht. Die Einsamkeit zeige sich dann meist in den Tagen danach. Die Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden ist laut Linden aber gut aufgestellt: „Der Dienstplan ist gut befüllt, die Leitungen sind gut besetzt.“

Dieses Jahr komme zudem die Corona-Pandemie hinzu. „Wir haben durch Corona seit März etwa zehn bis 20 Prozent mehr Anrufe als im Vorjahr“, sagte Linden. „Mit dem erneuten Lockdown nähert sich das jetzt eher wieder den 20 Prozent.“ Zwar gehe es den meisten Menschen nicht direkt um das Thema Corona. „Aber die Corona-Situation legt sich wie ein Schleier über alles.“ Wer allein lebe, sei während der Pandemie noch öfter allein. Wer unter Panikattacken leide, habe durch die Krise einen weiteren Auslöser.

Diesen Trend bemerkt auch die Telefonseelsorge Nordhessen. „Immer wenn das Telefon freigeschaltet wird, klingelt es wieder“, teilte die Geschäftsführerin Salome Möhrer-Nolte mit. „Es haben mehr Leute Bedarf, als durchkommen.“ Auch nachts gebe es vermehrt Anrufe. Gerade mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage achte man deshalb darauf, dass die Hotline immer besetzt sei, teilte Möhrer-Nolte mit.

Im ersten Lockdown hätten sich rund 40 Prozent der Gespräche um Corona gedreht. Zwar sei das Thema an sich im zweiten Lockdown nicht mehr so vorherrschend, dagegen seien die Probleme drumherum aber spürbarer geworden. „Soziale Isolation, Unsicherheit mit den Regelungen und das ungewöhnliche Weihnachtsfest – diese Themen haben zugenommen“, erklärte Möhrer-Nolte. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020