Hilfe gegen Fischsterben

Schätzungsweise 50 000 Fische sind im May-Eyth-See verendet. © dpa

Stuttgart.Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat die Kritik am städtischen Krisenmanagement rund um das Fischsterben im Max-Eyth-See zurückgewiesen und Gegenmaßnahmen angekündigt. Komplexe Faktoren hätten zu der jetzigen Situation geführt, sagte Kuhn am Mittwoch in Stuttgart.

Das Hauptproblem im Max-Eyth-See seien fehlende Zu- und Abflussmöglichkeiten, so Umweltbürgermeister Peter Pätzold. Durch den mangelnden Wasseraustausch sei der Sauerstoffgehalt im Wasser gering und der Anteil des nährstoffreichen Wassers hoch. Letzteres befördere das Wachstum der Algen, die die Lichtzufuhr für Wasserpflanzen hemmten. Wenn diese Sauerstoffproduzenten am Grund des Sees in der Folge abstürben, sinke der Sauerstoffgehalt weiter. lsw

