Hilfeleistung konstant

Wiesbaden.Rund 65 200 Hessen haben 2017 vom Staat eine besondere soziale Unterstützung bekommen, um die Folgen einer Behinderung abzumildern. Die Zahl der Empfänger der sogenannten Eingliederungshilfe blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Staat unterstützt mit dem Geld Menschen, die eine Behinderung haben oder von Einschränkungen bedroht sind.

Am häufigsten wurde die Hilfe gewährt, um eine „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ zu fördern. Außerdem wurde die Unterstützung beispielsweise an behinderte Menschen gezahlt, die in speziellen Werkstätten arbeiten oder eine Ausbildung machen. Die Eingliederungshilfe soll 2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst werden – und sich stärker an den Wünschen der Betroffenen orientieren. So soll behinderten Menschen der Weg zu einer möglichst selbstbestimmten und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geebnet werden. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.10.2018