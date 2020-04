Hilferuf mit leeren Stühlen

Frankfurt/Rüdesheim.Mit leeren Stühlen haben Gastwirte in Hessen auf die kritische Lage von Gaststätten und Hotels in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. An der bundesweiten Aktion am Freitag beteiligten sich nach Kenntnis des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Betriebe in Frankfurt und Rüdesheim.

„Wir müssen leider davon ausgehen, dass nicht alle Betriebe die Krise überstehen werden“, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Dehoga Hessen, Kerstin Junghans. Die beschlossene zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent sei ein gutes Signal, helfe aber zum Beispiel Clubs und Diskotheken wenig, wo vor allem Getränke verkauft werden.

Aktion in 75 Städten

„Wir brauchen Hilfsfonds für Gastronomiebetriebe“, forderte Junghans. Hier sei auch die Stadt Frankfurt in der Pflicht. In Hessens größter Stadt gibt es nach ihren Angaben knapp 3000 gastronomische Betriebe inklusive Imbissbuden und Trinkhallen.

Nach Angaben der Initiatoren – in Frankfurt federführend die Initiative Gastronomie Frankfurt – wurden am Freitag in 75 deutschen Städten leere Stühle auf zentralen Plätzen aufgestellt. Auf dem Frankfurter Römerberg waren es den Angaben zufolge knapp 1000. lhe

