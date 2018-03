Hilfestellung bei Berufseinstieg

Anzeige

Wiesbaden.Hessen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat die Initiativen des Landes für Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Ausbildung oder ein Studium gegen die Kritik der Opposition verteidigt. Es werde seit Jahren daran gearbeitet, die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung zu erreichen und das Schulsystem durchlässiger zu machen, sagte Lorz gestern im Landtag in Wiesbaden.

Der Staat könne beim Übergang von der Schule in den Beruf aber nicht alles allein leisten, die Wirtschaft dürfe nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Die sinkende Zahl an Schülern ohne Berufsabschluss zeige, dass in Hessen niemand zurückgelassen werde, betonte er und verwies auf die zahlreichen Maßnahmen des Landes.

Die Vize-Vorsitzende der SPD-Fraktion, Lisa Gnadl, kritisierte dagegen, vom Land würden zwar viele Mittel in den Übergangsbereich zwischen Schule und Ausbildung fließen. Das Geld müsse aber gezielter eingesetzt werden. Als Beleg für ihre Kritik führte sie an, dass knapp ein Viertel der jungen Menschen in Hessen ohne berufsqualifizierten Abschluss sei. Mit der Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen stehe das Land im bundesweiten Vergleich schlecht da. Auch die Zahl der hessischen Ausbildungsbetriebe sei zurückgegangen. Gnadl sprach sich dafür aus, in allen Schulformen bereits ab der fünften Klasse eine verbindliche Berufsorientierung einzuführen.