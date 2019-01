Hilfsbereitschaft wird teuer

Stuttgart.Sie haben zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise aus humanitären Gründen oder aus Sorge um ihre Familienangehörigen für einzelne Flüchtlinge gebürgt und unterschrieben, für deren Unterbringungs- und Unterhalts- oder sogar Krankheitskosten aufzukommen, damit diese Flüchtlinge legal nach Deutschland kommen können. Nun sind vielen dieser Flüchtlingsbürgen Erstattungsbescheide der Sozialbehörden über Tausende von Euro ins Haus geflattert.

Ein Bescheid in Mannheim

In Baden-Württemberg fordern allein die von Arbeitsagentur und Kommunen gemeinsam betriebenen Jobcenter derzeit über 640 000 Euro von Privatpersonen und Initiativen zurück, die zwischen 2013 und 2015 solche Verpflichtungserklärungen abgegeben haben. Dazu kommen weitere Forderungen von Sozialämtern in noch unbestimmter Größenordnung. Bundesweit sind es mindestens 21 Millionen Euro, die in rund 2500 Fällen von den Behörden zurückverlangt werden. Diese Zahlen wurden im Dezember in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion genannt.

Dort werden auch die Fallzahlen und Summen für Baden-Württemberg aufgelistet, die von der Regionaldirektion Baden-Württemberg zugeliefert wurden. 57 Kostenbescheide waren landesweit gemäß der Auflistung bereits bis zum Dezember verschickt worden, die im Einzelfall weit über 10 000 Euro betragen. Demnach hat etwa das Jobcenter der Stadt Heilbronn sieben Bescheide über insgesamt 117 000 Euro verschickt, das Jobcenter Mannheim lediglich einen Bescheid über 1700 Euro. Das Jobcenter Konstanz hat vier Erstattungsbescheide über eine Summe von insgesamt 30 500 Euro erlassen, wie die Pressesprecherin des Landratsamtes auf Nachfrage bestätigte. „Gegen einen Rückforderungsbescheid wurde eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Freiburg erhoben“, teilt das Landratsamt mit. Auch anderswo sind Klagen anhängig.

Mit Blick auf die komplizierte Rechtslage hat das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Jobcenter einstweilen angewiesen, die Erstattungsansprüche zwar per Bescheid festzusetzen, aber vorerst nicht zu vollstrecken, wie das BMAS gestern auf Anfrage mitteilte. Der Bund will die Länder mit ins Boot holen, die aber halten sich für nicht zuständig.

Klar ist nur eins: In vielen Fällen – etwa bei bereits anerkannten Flüchtlingen, die für Bruder oder Onkel gebürgt haben – ist für den Staat nichts zu holen. Andere Flüchtlingshelfer haben dagegen schlicht unterschätzt, was auf sie zukommen könnte, weil sie davon ausgingen, die Bürgschaft gelte nur bis zur Anerkennung des Flüchtlings. Tatsächlich aber war die Verpflichtung oft zeitlich unbegrenzt.

Dennoch stehen im Einzelfall Summen im Raum, die bei Vollstreckung manche Bürgen in die Privatinsolvenz treiben würden. Jürgen Blechinger, Flüchtlingsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Baden, kennt die Problematik. „Wir haben grundsätzlich davon abgeraten, Verpflichtungserklärungen zu unterschreiben“, sagt er. Das Hauptproblem seien weniger die Unterbringungs- als die Krankheitskosten. Wenn ein Flüchtling nicht gesetzlich krankenversichert sei, seien die Sozialbehörden verpflichtet, das vorgeschossene Geld vom Bürgen einzutreiben – ob für Zahnbehandlung oder Blinddarmoperation. „Die Bürgen haften dafür mit ihrem ganzen Vermögen. Und auch deren Erben“, sagt Blechinger. Wer am Ende aber die Rechnung bezahlt, wenn nichts zu holen ist, ist völlig offen.

