Hinter jeder Tür steckt Volker Bouffier

Vor allem junge Menschen kommunizierten heute anders, sagt Bouffier, und deshalb hofft er, mit der neuen Onlineplattform Leute zu erreichen, an die Parteien sonst kaum herankommen. Er setze auf aktive Mitgestaltung. Die sieht in dem virtuellen Programmhaus so aus, dass die Besucher der CDU auf einem Mailformular schreiben können, was ihnen auf dem Herzen liegt.

Antworten versprochen

Dazu müssen sie zuerst eine der fünf Türen öffnen mit den Themen: Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Zukunft, Familie und Heimat, Sicherheit und Ordnung sowie Land und Umwelt. Generalsekretär Manfred Pentz hebt als Spiritus Rector des neuen Angebots hervor, die CDU habe bewusst auf einfache Handhabung geachtet. Schließlich sollen nicht nur internet-affine Nerds, sondern durchaus auch ältere Bürger mitwirken können.

Und alle, die etwas einschicken, bekämen auch eine Antwort, zumindest wenn es sich nicht um bloße Beschimpfungen handelt. Der ansonsten auf der Homepage omnipräsente Bouffier räumt aber ein, dass er diese Antworten nicht alle selbst verfassen wird. Aber Pentz und ein für die Wahlkampfzeit eingerichteter Stab „Bürgerservice“ werden sich mit den Interessierten in Verbindung setzen und nach eigenem Beteuern auch dafür sorgen, dass Anregungen an die von Pentz geleitete CDU-Programmkommission weitergeleitet werden. Bouffier versichert, er wolle so viel wie möglich von den Einsendungen lesen.

