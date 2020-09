Hinz: „Wir haben daraus gelernt“

Wiesbaden.Die Bilder völlig vergammelter, nach optischer Bearbeitung aber offenbar dennoch als neu verkaufter Wurstwaren ließen viele erschaudern. Erst im Oktober 2019 wurde die Wilke Fleisch- und Wurstwarenfabrik in Nordhessen geschlossen, nachdem bundesweit drei Todes- und 37 Krankheitsfälle mit dem Verzehr der Produkte in Verbindung gebracht worden waren. Die für den Verbraucherschutz zuständige Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) und auch die kommunalpolitisch Verantwortlichen im Kreis Waldeck-Frankenberg gerieten wegen der Versäumnisse bei der Lebensmittelkontrolle unter heftigen Beschuss und räumten Fehler ein.

Ein Jahr danach versichert Hinz nun aber, die Landesregierung habe daraus gelernt. Mit einem größtenteils schon umgesetzten neuen Konzept sieht die Grünen-Politikerin den Schutz der Verbraucher jetzt spürbar verbessert. Hatten sich das Land als Fachaufsicht und der Landkreis als vor Ort für die Kontrolle zuständige Körperschaft im Fall Wilke noch gegenseitig für die Versäumnisse verantwortlich gemacht, läuft heute die Zusammenarbeit beider Ebenen bei den Kontrollen landesweit sehr viel harmonischer.

Neue Stellen geschaffen

Trotz Corona-Pandemie haben die in Darmstadt angesiedelte Task Force Lebensmittelsicherheit des Landes und die Regierungspräsidien seit Inkrafttreten des neuen Konzepts im März schon 85 Betriebe gemeinsam mit den örtlichen Veterinäramtern kontrolliert. Und zwar unangemeldet, wie Hinz betont. Auch das war vor der Aufdeckung des Wilke-Skandals nicht selbstverständlich. Künftig soll es sogar 500 derartige gemeinsame Kontrollen ganzer Betriebe im Jahr geben, die zu den routinemäßigen der örtlichen Ämter hinzukommen.

Damit das funktioniert und das ganze Kontrollsystem effizienter wird, musste das Land erst einmal die personellen Voraussetzungen schaffen und zusätzliche Stellen einrichten. Eine davon ist die eines qualifizierten „Sichters“ und Managers des Maileingangs im Ministerium.

Dort war schließlich im August letzten Jahres eine wichtige, aber nicht offiziell als dringlich eingestufte Mail des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit Hinweisen auf einen möglichen Zusammenhang der Todes- und Krankheitsfällen mit Listerien aus dem Haus Wilke tagelang liegengeblieben und erst nach gut einer Woche an die Kreisbehörden weitergeleitet worden.

So etwas soll nicht mehr vorkommen, weil die Stelle seit August mit einem Menschen vom Fach besetzt ist, der Infos zu Tierseuchen und Lebensmittelkrisen auch inhaltlich beurteilen und mit entsprechenden Prioritäten versehen kann. Neu sind im Ministerium ein weiterer Referent und ein Beauftragter für Qualitätsmanagement bei den Lebensmittelkontrollen, der auch für landesweit einheitliche Standards sorgen soll, sowie insgesamt neun zusätzliche Stellen bei der Task Force und den drei hessischen Regierungspräsidien.

Fortbildung steht an

Auch die Schulung aller Beteiligten im Umgang mit den vor allem für ältere und immungeschwächte Menschen so gefährlichen Listerien wird verstärkt. So steht am kommenden Montag eine große Fortbildungsveranstaltung dazu auf dem Programm.

Fortschritte erhofft sich Hinz auch von der neuen Technologie einer sogenannten „Ganzgenomsequenzierung“, mit deren Hilfe die Listerien besser analysiert und ihre Wege zwischen Hersteller und Verbraucher nachverfolgt werden sollen. Hinzu kommen Maßnahmen wie etwa eine stärkere Berichts-pflicht der kommunalen Veterinärämter, so dass die Fachaufsicht besser im Bilde ist und entsprechend reagieren kann. Oder die Einstufung der Fleisch- und Wurstproduzenten in Risikobetriebe mit häufigen Kontrollen und andere mit größeren Intervallen dazwischen.

Hinz, die im Bundesrat der neuen Verordnung zur Lebensmittelüberwachung zugestimmt hat, versichert, es werde nicht weniger, sondern zielgerichtetere Kontrollen geben. Einiges hätte jedoch zügiger umgesetzt können, wenn die Corona-Pandemie nicht dazwischengekommen wäre, sagte die Grünen-Politikerin. Dies betreffe etwa Schulungen oder die Besetzung von Stellen. Die Ministerin verspricht insgesamt ein „lernendes System“. Motto: Aus Schaden wird man klug.

