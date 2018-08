Hitzefrei: Direktor entscheidet

Anzeige

Wiesbaden.Schluss mit Chillen im Schwimmbad, Eiscafé oder am Strand – Hessens Schüler drücken wieder die Schulbank. Für die Mehrzahl der 760 000 Schüler an den rund 1800 öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen hat gestern wieder der Ernst des Lebens begonnen. Für die etwa 54 200 hessischen Erstklässler startet das Abenteuer Schule mit der Einschulungsfeier dagegen überwiegend erst heute.

54 100 Lehrer und pädagogische Fachkräfte kümmern sich im neuen Schuljahr in Hessen um die Kinder. Darunter sind auch 700 Stellen für pädagogische Fachkräfte. In den ersten beiden Schulwochen bis zum 17. August gibt es auch noch ein „Elterntelefon“, bei dem die Eltern und Erziehungsberechtigten alle Fragen rund um das Thema Schule stellen können. Die Aktion wird vom Kultusministerium und den 15 Staatlichen Schulämtern angeboten.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) betonte beim Besuch einer Wiesbadener Realschule die gute Ausstattung der hessischen Schulen: „Unsere Schulen starten so gut versorgt wie nie zuvor in das neue Schuljahr.“ Das werde besonders beim Ausbau des Ganztagsangebots deutlich. Mittlerweile böten rund 70 Prozent aller Schulen im Land ganztägige Angebote an.