Hochzeiten nehmen zu

Stuttgart.Mit 54 556 Paaren haben in Baden-Württemberg zuletzt so viele Menschen geheiratet wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Männer waren bei ihrer ersten Eheschließung im Schnitt 33,4 Jahre alt, Frauen 30,9 Jahre, wie das Statistische Landesamt gestern in Stuttgart mitteilte. Basis sind Zahlen aus dem Jahr 2016. Mitte der 80er Jahre lag das durchschnittliche Heiratsalter demnach sechs Jahre

...

Sie sehen 34% der insgesamt 1174 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.02.2018