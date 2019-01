Höchstes Plus im Kreis Groß-Gerau

Wiesbaden.Vom anhaltenden Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt haben 2017 alle 26 kreisfreien Städte und Landkreise in Hessen profitiert. Wie das Statistische Landesamt gestern in Wiesbaden mitteilte, verzeichnete der Landkreis Groß-Gerau mit einem Plus von 3,3 Prozent den höchsten Zuwachs an Erwerbstätigen. Mit fast 3,44 Millionen Erwerbstätigen im Land war 2017 ein neuer Höchststand erreicht worden. Auf den Plätzen zwei und drei folgten nach Abgaben der Behörde 2017 der Main-Kinzig-Kreis (plus 2,5 Prozent) und die Stadt Darmstadt (plus 2,2 Prozent). Die geringsten Zuwächse bei der Zahl der Erwerbstätigen verzeichneten der Schwalm-Eder-Kreis, der Odenwaldkreis (jeweils plus 0,5 Prozent) und der Kreis Bergstraße (plus 0,1 Prozent). lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.01.2019