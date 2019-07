Höchststrafe für Ali B.

Wiesbaden.Der Prozess um den Mord an der 14-jährigen Susanna endet so, wie er vor knapp vier Monaten begonnen hat: Der Angeklagte Ali B. verfolgt auch die Urteilsverkündung ohne jede erkennbare Gefühlsregung. Die Mutter weint am Ende erneut, weil auch das verkündete Strafmaß „mir meine Tochter nicht zurückbringt“. Das Landgericht Wiesbaden hat gegen den heute 22 Jahre alten Flüchtling aus dem Irak die höchstmögliche Strafe verhängt. Es verurteilt ihn zu lebenslanger Haft, stellt eine „besondere Schwere der Schuld“ fest, so dass er nicht schon nach 15 Jahren freigelassen wird, und behält auch eine Sicherungsverwahrung nach Verbüßung der Haft ausdrücklich vor. Dann wird erst geprüft, wie groß die Gefahr ist, dass von Ali B. als „Hangtäter“ weitere schwere Straftaten zu erwarten sind.

Mit seinem Urteil folgt die Kammer unter Vorsitz von Richter Jürgen Bonk dem Antrag der Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter. Die begrüßt die Entscheidung voll und ganz. Die Verteidiger, die in ihrem Plädoyer auf die Benennung eines konkreten Strafmaßes verzichtet hatten, wollen erst einmal Revision einlegen. Dafür hätten sie ja nur eine Woche Zeit, begründet das Rechtsanwalt Marcus Steffel. Doch erst nach einer umfassenden Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung wollen sie entscheiden, ob sie das Urteil wirklich anfechten. Ihr Mandant hatte im Schlusswort erklärt, er werde jedes Urteil annehmen.

Gleich am ersten Prozesstag hatte Ali B. gestanden, Susanna in der Nacht zum 23. Mai vergangenen Jahres in einem Waldstück nahe seiner Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. Die vorausgegangene Vergewaltigung bestritt er jedoch und sprach von einvernehmlichem Sex. Doch diese Version hält das Gericht durch zahlreiche Zeugenaussagen für widerlegt. Noch in der Tatnacht schrieb Susanna einer Freundin von Angst vor dem Angeklagten, dem sie nicht mehr entkommen könne.

Folglich geht das Urteil von Verdeckung einer Straftat, nämlich ebenjener Vergewaltigung, sowie von Heimtücke als Mordmerkmal aus. Dass Susanna bei dem erzwungenen Geschlechtsverkehr offenbar keine heftige Gegenwehr mehr leistete, liege nur daran, dass der 14-Jährigen bei der körperlichen Überlegenheit des Täters Widerstand aussichtslos erschien. Ali B. habe in seiner Clique mehrfach deutlich gemacht, dass er trotz deren klarer Ablehnung unbedingt Sex mit Susanna haben wolle. Dass sie ihm nach der Vergewaltigung sagte, sie werde zur Polizei gehen, zeige ja nur die Arglosigkeit der Schülerin, und das sei zusammen mit der Wehrlosigkeit der Tatbestand der Heimtücke.

Weiteres Urteil steht noch aus

Ali B. wurde wegen Vergewaltigung und Mord, zugleich aber auch wegen schweren Raubs, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung beim Überfall auf einen Mann im Wiesbadener Kurpark verurteilt. All dies wurde zur Gesamtstrafe lebenslänglich zusammengefasst. Zudem muss Ali B. nach dem Richterspruch jeweils 50 000 Euro plus Zinsen als eine Art Hinterbliebenengeld an Susannas Mutter und ihre fünfjährige Schwester zahlen. Das ist womöglich noch nicht einmal alles, denn das Urteil in einem weiteren Verfahren, in dem er sich zusammen mit einem jugendlichen Mitangeklagten wegen Vergewaltigung einer Elfjährigen in der Flüchtlingsunterkunft verantworten muss, steht noch aus.

Nebenklage-Vertreter Jörg Ziegler rechnet vor, dass Ali B. mit der festgestellten Schwere der Schuld wohl erst nach 22 Jahren aus der Haft entlassen wird. Sollte die auch in dem zweiten Verfahren verhängt werden, könnten es sogar um die 30 Jahre sein.

Den Hang zur maßlosen Gewalt, aber auch sein menschenverachtendes Frauenbild hält der Richter Ali B. immer wieder vor. Aber auch das Fehlen jeglicher Empathie und Emotionen beklagt der Vorsitzende. Die Mutter habe sich verzweifelt und zu Unrecht Mitschuld am Tod der Tochter gegeben, von Ali B., sei eine ernstzunehmende Entschuldigung und Übernahme von Verantwortung für die Tat ausgeblieben. Seine Verbrechen hätten aber nichts mit dem Flüchtlingsstatus oder der Nationalität von Ali B zu tun, sondern allein mit seiner auf reine Bedürfnisbefriedigung ausgerichteten Persönlichkeit.

