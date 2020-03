Höhere Gewalt ist das Zauberwort bei Veranstaltungsabsagen

Stuttgart.Größere Sportveranstaltungen, Konzerte und Tagungen werden in den nächsten Wochen in Deutschland wahrscheinlich kaum noch stattfinden, nachdem die Behörden bei mehr als 1000 Besuchern wegen der Gefahren durch das Coronavirus die Absage empfehlen oder die Events sogar verbieten. „Großveranstaltungen sind nicht durchzuführen. Das ist eine klare Empfehlung“, betonte am Dienstag Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Für Veranstalter und Verbraucher stellt sich die Frage, wer für die entstehenden Kosten aufkommt.

Zum Schaden der Vereine

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) geht davon aus, dass es im Sport zu „Geisterspielen“ ohne Besucher oder Komplettabsagen kommt. „Meines Erachtens wird das Spiel des VfB Stuttgart am Montag vorläufig das letzte Fußballspiel mit Besuchern im größeren Rahmen sein“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag. Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg zum Beispiel hat bereits am Montag den Vorverkauf für die kommenden Bundesliga-Partien eingestellt. Der Verein sagte seinen Fans die Erstattung bereits gekaufter Tickets zu. Inhaber von Dauerkarten erhalten nach Angaben eines Sprechers jeweils ein Siebzehntel des Preises für jedes verpasste Spiel. Den wirtschaftlichen Schaden durch entgangene Einnahmen aus dem Ticketverkauf haben die Vereine. In der Bundesliga geht es in größeren Stadien um eine Million Euro oder mehr je Heimspiel. Andere Sportarten überlegen, ob sie Spiele verschieben, um die Einnahmequelle zu erhalten.

Wer zahlt wann?

Wenn der Veranstalter ein Spiel oder ein Konzert absagt, haben die Besucher einen Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises. Betroffenen empfiehlt die Verbraucherzentrale, sich für die Rückabwicklung an die Vorverkaufsstelle oder den Veranstalter zu wenden. Leer gehen Kartenbesitzer aus, die ihr Ticket für eine nicht abgesagte Veranstaltung zurückgeben wollen. „Angst vor einem Virus ist kein Grund, von einem bestehenden Vertrag zurückzutreten“, stellt ein Verbraucherschützer klar.

Staatlicher Regress ist offen

In der grün-schwarzen Regierung scheuen die zuständigen Ministerien die Verantwortung. „Wir arbeiten schon seit Wochen an einer juristisch fundierten Haltung zu möglichen Regressforderungen“, sagte Lucha. Derzeit würden die Ministerien des Inneren, der Justiz und sein eigenes Haus prüfen, nach welchen Regeln höhere Gewalt bei Absagen von Großveranstaltungen festgestellt wird. Das Dementi aus dem Justizministerium kam prompt. Es gebe keinen Auftrag für eine solche Prüfung, teilte ein Sprecher mit. Zuständig sei nach dem Infektionsschutzgesetz allein das Sozialministerium. Dessen Paragraf 56 regelt aber nur die Entschädigung für Krankheitsverdächtige, die in Quarantäne bleiben müssen und keine Lohnfortzahlung von der Firma erhalten. Wer für andere Schäden aufkommt, ist nicht klar geregelt.

Kein Schuldiger

Auch bei der Frage, ob Messen oder andere Kongresse abgesagt oder nur verschoben werden, geht es um die Haftung. Sagt ein Veranstalter von sich aus ab, entfällt seine Leistung, und der Aussteller hat gute Chancen, seine Standgebühren zumindest zum Teil zurückzuerhalten. Absagen oder Verschiebungen kommen für Juristen aber der höheren Gewalt sehr nahe. Da gibt es keinen „Schuldigen“, der für Schäden haftet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020