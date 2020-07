Hölderlin-Haus öffnet Besuchern seine Türen

Lauffen.Nach aufwendiger Renovierung ist das Wohnhaus der Familie des Dichters Friedrich Hölderlin am Donnerstag in Lauffen am Neckar (Bild) eröffnet worden – mit etwas Verspätung zum 250. Geburtstag des Jubilars. „Es ist das authentischste Gebäude in der Reihe der Orte, in denen der Dichter im Lauf seines Lebens wohnte“, sagte die Leiterin des Hauses, Eva Ehrenfeld. „Und ich denke, dass man sich im Haus und in der Ausstellung dem Dichter auch näher fühlen kann.“ Das Gebäude wurde für 5,3 Millionen Euro restauriert und mit einem modernen Anbau versehen, an dem noch gearbeitet wird. Es beherbergt neben einer Ausstellung auch einen Veranstaltungsraum. Die Kosten tragen Land, Stadt, Bund und private Förderer. In dem früheren Wohnhaus hatte Hölderlin zwei Jahre seiner frühesten Kindheit verbracht. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020