Hoffen auf neue Marschrichtung

Stuttgart.Es ist ein heißer Nachmittag im Stuttgarter Bezirk Vaihingen im Südwesten der Stadt. Am Haupteingang der Patch Barracks wird ein Auto nach dem anderen kontrolliert und von den Sicherheitsleuten durchgewunken. „Headquarter United States Forces Europe“ steht auf einer Steinsäule geschrieben. In der von den Nationalsozialisten gebauten Kaserne befindet sich der Sitz des europäischen Kommandos der amerikanischen Streitkräfte Eucom.

Geschäfte leben von Amerikanern

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, 12 000 amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen, könnte die US-Präsenz in den Patch Barracks bald der Vergangenheit angehören. Es gibt Pläne, das Europa-Hauptquartier nach Mons in Belgien zu verlegen.

Rund 1000 Soldaten und Zivilisten sind in den Patch Barracks beschäftigt. Die Kaserne bildet auf einer Fläche von mehr als 70 Hektar mit Büros, Supermarkt, Kino und einer Schule quasi eine eigene US-Exklave inmitten der Landeshauptstadt. Von hier aus steuert die US-Army seit 1967 militärische Operationen – vor allem in Osteuropa. Die gesamte Gegend ist geprägt von den US-Amerikanern. Die Autohäuser versuchen mit Military-Sales-Niederlassungen die Kundschaft aus Übersee zu locken, Imbisse werben auf Englisch. Etwa hundert Meter vom Kaserneneingang befindet sich eine Gärtnerei. Marion Millahn-Elsäßer, stellvertretende Geschäftsführerin im elterlichen Betrieb, würde einen Abzug der Soldaten sehr bedauern. „Rund 20 Prozent unserer Kundschaft sind Amerikaner“, sagt sie. Ihr würden auch die speziellen Eigenheiten der Gäste aus den USA fehlen. „Die Amerikaner kaufen immer zum Valentinstag und zu den Geburtstagen 20 Rosen“, sagt Millahn-Elsäßer, die hier aufgewachsen ist.

Chance auf mehr Wohnraum

In Möhringen, dem Stadtbezirk nebenan, befindet sich seit 13 Jahren in den Kelley Barracks die Zentrale der Africom. 1500 Soldaten und Zivilisten arbeiten und wohnen hier auf einer Fläche von rund 36 Hektar. Von dort aus werden die Militäroperationen der USA auf dem afrikanischen Kontinent gesteuert. Doch das Regionalkommando der USA erstreckt sich quasi über die ganze Stadt. Neben einem militärischen Flugfeld am Stuttgarter Flughafen zählen dazu auch noch die Robinson Barracks im Bezirk Zuffenhausen. Dort befinden sich auch Wohngebäude und der Militär-Radiosender AFN. Außerhalb Stuttgarts sind zudem in Böblingen in der Panzerkaserne weitere US-Spezialeinheiten der Marine und des Heeres stationiert. Insgesamt gehören in Stuttgart und in der Region rund 25 000 Personen zur amerikanischen Garnison – Soldaten, Zivilisten und deren Familienangehörige.

Ob die Trump-Regierung ihre Pläne realisiert, steht derzeit noch in den Sternen. Unabhängig von großen politische Fragen ist in Stuttgart eine Diskussion über die Folgen eines möglichen Abzugs entbrannt. So sieht der Mieterverein die Chance, Konversionsflächen zu erschließen, um neuen Wohnraum zu schaffen. Insgesamt geht es in den Stadtbezirken laut dem Rathaus um eine Fläche von rund 170 Hektar. Ulrich Wecker, Geschäftsführer beim Eigentümerverband Haus und Grund in Stuttgart, warnt aber vor zu großen Erwartungen. „Wir reden hier unserer Schätzung nach lediglich von 2000 bis 3000 Wohnungen, die neu entstehen könnten“, sagt er. Bei rund 312 000 Wohnungen, die es in der Stuttgart insgesamt gebe, sei das nur ein geringer Anteil.

Andere in der Stadt machen sich Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen eines Abzugs der Amerikaner. „Ein Rückzug der US-Truppen hätte massive Auswirkungen auf den Handel in der Region Stuttgart“, erklärt Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg. Sie bezeichnet die US-Streitkräfte als „wirtschaftlich relevant“.

Würden das US-Militär die Region komplett verlassen, hätte dies für den Einzelhandel in der Region Stuttgart einen Verlust in Höhe von 150 Millionen Euro pro Jahr zur Folge, rechnet sie vor.

Mitarbeiter entspannt

Doch bei den Patch Barracks ist von möglichen Abzugsplänen nichts zu merken. Ein Mitarbeiter eines Autohauses, der mit den US-Soldaten Geschäfte macht, sieht die Situation entspannt: „Zum einen würde es viele Jahre dauern, bis die Amerikaner hier die Zelte abbrechen. Zum anderen weiß niemand, was nach den Präsidentschaftswahlen im November passieren wird.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020