Hoffen auf Solidarität

Hinterzarten.In der Tourismusbranche steigt durch die Corona-Krise der Bedarf an Hilfe. Von touristischen Betrieben und Anbietern gebe es ein hohes Informations- und Beratungsbedürfnis, sagte Thorsten Rudolph, Chef der Hochschwarzwald- Tourismus-Gesellschaft, in Hinterzarten bei Freiburg. Es gehe auch um die Frage, wie der durch die Krise zum Stillstand gebrachte Tourismus wiederbelebt werden könne. Urlaub im eigenen Land könne durch die Krise, zumindest zeitweise, an Bedeutung gewinnen. Auch die Freizeitparks, wie hier Tripsdrill bei Heilbronn, wurden geschlossen. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020