Hoffnung auf Kirchentag ohne Einschränkungen

Frankfurt.Zu einem Kirchentag gehört natürlich Gottvertrauen, und das gilt erst recht in Zeiten des Coronavirus. So geht Thomas Sternberg, der katholische Präsident des Ökumenischen Kirchentags im Mai 2021 in Frankfurt am Main, dann auch fest davon aus, dass das große Christentreffen ganz wie geplant analog stattfinden kann. Auch seine evangelische Co-Präsidentin Bettina Limperg sieht derzeit noch keinen Grund, auf einen Kirchentag mit Abstandsgebot oder gar eine rein digitale Veranstaltung umzuschalten.

Auf Nachfrage räumen beide am Mittwoch bei der Vorstellung der Werbekampagne für Frankfurt aber ein, dass man sich wohl im Spätsommer oder Herbst aufgrund der dann geltenden Corona-Lage noch einmal überlegen muss, ob doch ganz oder zumindest in Teilen bei der Planung umgeschaltet werden muss.

Die erste Pressekonferenz aus dem Kirchentagsbüro in Frankfurt findet jedenfalls den Kontaktbeschränkungen entsprechend per Videoschalte statt. Und auch die Vorstandssitzungen laufen online, wie Limperg verrät, die im Hauptberuf Präsidentin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe ist.

Coronavirus als großes Thema

Sternberg, der auch Präsident des Zentralkomitees deutscher Katholiken ist, will sich – wie er sagt – gar nicht ausmalen, wie die allgemeine Lage sein wird, wenn auch in über einem Jahr der nunmehr dritte Ökumenische Kirchentag beider Konfessionen nicht in der gewohnten Form inklusive Großveranstaltungen mit Zehntausenden Besuchern stattfinden kann. Vorerst liefen jedenfalls alle Planungen so.

Klar ist nach Angaben der beiden Kirchentagspräsidenten aber schon, dass die Corona-Krise zu den wichtigsten Themen des Treffens in Frankfurt gehören wird. Es ergäben sich neue grundsätzliche Fragen, sagt Sternberg. „Wie weit lassen sich die Menschen in ihrer individuellen Freiheit einschränken, um das Leben Einzelner oder von Risikogruppen zu schützen? Wie können wir in der Krise von Gottvertrauen sprechen? Wie sind die Demokratien auf solche Katastrophen vorbereitet?“, nennt er als Beispiele. Und fügt hinzu, die Zurückhaltung der Hilfe für die Flüchtlingslager und der Rückfall in nationale Kategorien seien keine guten Zeichen.

Anlass der Online-Pressekonferenz war die Vorstellung der Werbekampagne für den Kirchentag. Er steht unter dem Motto „Schaut hin“, das der Speisung der 5000 aus dem Markus-Evangelium entnommen wurde. Die Berliner Agentur „part“ gewann die Ausschreibung, indem sie das Motto auf blauem und pfirsichfarbenem Hintergrund platziert hat. Auf Plakaten, Druckschriften und natürlich im Internet soll damit geworben werden.

