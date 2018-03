Hohe Investitionen nötig

Anzeige

Stuttgart.In Baden-Württemberg gibt es rund 2,3 Millionen Anschlüsse, die kein schnelles Internet haben. Sie verfügen also über weniger als 50 Mbit pro Sekunde. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Landesinnenministerium bei TÜV Rheinland in Auftrag gegeben hat. Dabei wurden insgesamt fünf Millionen Haushalte, 550 000 Unternehmen sowie rund 50 000 öffentliche Einrichtungen im Land untersucht.

„Alleine im vergangenen Jahr haben wir rund 134 Millionen Euro in den Ausbau des schnellen Internets investiert“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gestern in Stuttgart. So hätten innerhalb eines Jahres weitere rund 250 000 Haushalte mit mehr als 50 Mbit pro Sekunde versorgt werden können. Strobl kündigte Investitionen in den Ausbau von Glasfaserkabeln an. Wollte man alle sogenannten weiße Flecken im Südwesten beseitigen, so Strobl, seien Investitionen von rund sechs Milliarden Euro nötig – alleine rund fünf Milliarden Euro für die Tiefbauarbeiten. Zieht man die Investitionen der Telekommunikationsunternehmen ab, blieb immer noch ein Bedarf von 2,1 Milliarden Euro an öffentlichen Zuschüssen.

Laut Strobl sind im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD Investitionen des Bundes in den Breitbandausbau in Höhe von bis zu zwölf Milliarden Euro vorgesehen. Komme die Regierung zustande, könnten dann etwa 1,5 Milliarden Euro in den Südwesten fließen. Aktuell gibt es bei der Breitbandversorgung im Südwesten große Unterschiede.