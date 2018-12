Hohe Nachfrage im Südwesten

Stuttgart.In Baden-Württemberg haben in den vergangenen Jahren immer mehr junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. 13 526 FSJ-Teilnehmer meldet das Sozialministerium allein für das Jahr 2017 laut einer Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Die Anfrage liegt dieser Zeitung vor. Zahlen für 2018 gibt es demnach noch nicht. Damit haben 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 (13 964) zwar etwas weniger Personen ein FSJ absolviert. Langfristig betrachtet gingen die Zahlen aber stetig nach oben. So gab es 2005 laut der Anfrage im Südwesten etwa 5000 FSJ-Teilnehmer, 2010 waren es schon mehr als 8000 und im Jahr 2015 dann über 12 000. „Von einer wachsenden Nachfrage am FSJ profitieren nicht nur die Freiwilligen selbst, sondern auch die Gesellschaft, indem sich die jungen Menschen durch ihren Einsatz aktiv an der Bürgergesellschaft beteiligen“, schreibt Südwest-Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). mis

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018