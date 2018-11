Hoteliers für Flexibilität

Stuttgart.Das baden-württembergische Hotel- und Gaststättengewerbe wirbt weiter für einen Vorstoß der CDU für ein flexibleres Arbeitszeitrecht. Die bestehende Regelung und insbesondere die Zehn-Stunden-Obergrenze seien in der Branche nicht immer leicht einzuhalten, sagte Verbandschef Fritz Engelhardt gestern in Stuttgart. Außerdem seien durch die Dokumentationspflichten Verstöße kontrollierbar und sanktionierbar. In vielen Betrieben führe dies bereits deshalb zu Einschränkungen bei Angeboten und Öffnungszeiten.

Vor diesem Hintergrund hatten die CDU-Ministerien in der grün-schwarzen Landesregierung ein Eckpunktepapier zum Thema Arbeitszeit ausgearbeitet. Dies soll als Grundlage für eine mögliche Bundesratsinitiative dienen. Die bisherige gesetzliche Grundlage, die ganz offensichtlich nicht zur Lebenswirklichkeit einer Dienstleistungsbranche passe, solle sinn- und maßvoll geändert werden, sagte Engelhardt.

Die tägliche Höchstarbeitszeit soll demnach auf maximal zwölf Stunden ausgeweitet werden. Bisher sind es zehn Stunden. Die wöchentliche Arbeitszeit solle auf maximal 54 Stunden begrenzt werden. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018