Hürden bei Entschärfung

Bei Bauarbeiten in Frankfurt wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. © dpa

Frankfurt.Knapp 13 000 Anwohner müssen am Sonntag für eine Bombenentschärfung das Frankfurter Gallusviertel verlassen. Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. In dem Gebiet liegen Altenheime, eine Fernwärmeleitung, Internetknotenpunkte und Umspannanlagen sowie zentrale Einrichtungen der Deutschen Bahn.

„Aufgrund der Sprengstoffmenge und der Bauart der Bombe britischen Typs ist ein Evakuierungsradius von rund 700 Metern erforderlich“, teilte die Stadt am Freitag mit. „Eine zusätzliche Schwierigkeit bietet die Pandemie-Situation“, teilte die Stadt weiter mit. An der Messe wurde eine Betreuungsstelle mit entsprechendem Hygienekonzept eingerichtet. Eine besondere Regelung gilt für Menschen mit einem positiven Corona-Testergebnis, Kontaktpersonen ersten Grades oder Personen in Quarantäne: „Diese werden gesondert telefonisch kontaktiert und zuhause abgeholt, an einem geeigneten Ort betreut und nach Abschluss aller Maßnahmen wieder nach Hause gebracht“, teilte die Stadt mit. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.12.2020