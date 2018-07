Hunde-Besitzer bekommen Bewährungsstrafen

Anzeige

Sigmaringen.Als der Richter das Urteil spricht, faltet der Witwer die Hände, als wolle er beten. Haft auf Bewährung lautet dann die Strafe für die zwei Hundehalter, die gestern vom Amtsgericht Sigmaringen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden. Ohne den Hund der beiden würde die Frau des Witwers heute wahrscheinlich noch leben. Stattdessen starb sie im vergangenen Jahr an den gefährlichen Bissen des Tieres. „Es war ein qualvoller Tod, mit dem ich nur schwer zurecht komme“, sagt der hinterbliebene Ehemann, der im Prozess als Nebenkläger auftritt.

Verteidiger forderten Freispruch

Eigentlich war der Hund der Rasse Kangal an dem Tag Ende Mai 2017 an einer Eisenstange im Garten angeleint, während seine Besitzerin in der Stadt unterwegs war. Doch weil sein Halsband der Kraft des Tieres nicht standhielt, riss sich der Kangal los, brach aus und stürzte sich auf ein nichts ahnendes Opfer: Die 72-jährige Frau hatte keine Chance. Auch ein Notarzt konnte den Tod nicht verhindern.

Die Staatsanwaltschaft sprach in ihrem Plädoyer vor einigen Wochen von einem „Todesfall mit Ansage“. Hätten die Besitzer den Hund richtig gehalten und sein Halsband rechtzeitig ausgetauscht, wäre das Unglück ihrer Ansicht nach zu vermeiden gewesen. Das Gericht sieht grobe Fahrlässigkeit nun als erwiesen an. „Vorschriften zur Hundehaltung wurden in grober Weise missachtet“, sagt der Vorsitzende Richter bei der Begründung des noch nicht rechtskräftigen Urteils.