Hundeattacken nehmen im Südwesten zu

Stuttgart.In Baden-Württemberg werden immer mehr Menschen Opfer von Hundeattacken. So gab es 2017 im Südwesten 1396 Straftaten, bei denen Personen durch Vierbeiner verletzt wurden. Dies sagte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage dieser Zeitung. 2016 waren es 1292 Hundeattacken, 2015 noch 1239.

„Jeder Hund muss von seinem Halter so geführt werden, dass von diesem keine Gefahren für Menschen oder Tiere ausgehen“, erklärt ein Sprecher von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Erst am vergangenen Wochenende sorgte ein Fall in München für Schlagzeilen. Dort hat ein Rottweiler in der Nähe des Hauptbahnhofs gleich mehrere Menschen attackiert. Das Tier wurde von der Polizei erschossen. Zwei Polizisten und drei Passanten erlitten Bisswunden und mussten in einer Klinik behandelt werden.

Zahlen steigen

In Baden-Württemberg beginnt heute vor dem Amtsgericht Sigmaringen der Prozess gegen zwei Halter der Rasse Kangal. Laut der Staatsanwaltschaft Hechingen hatte einer der Hunde vor fast genau einem Jahr eine damals 72-jährige Frau angegriffen. Er biss ihr in Kopf und Hals – die Frau starb. Bei dem Verfahren sollen 20 Zeugen und drei Gutachter befragt werden. Es wurden vier Verhandlungstage angesetzt.