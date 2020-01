Hundertfach Kinder missbraucht

Das Landgericht Freiburg hat sieben Verhandlungstage angesetzt. © dpa

Freiburg.Der Angeklagte verbirgt sein Gesicht, als er den Gerichtssaal betritt: Wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs muss sich seit Montag ein ehemaliger Betreuer von Pfadfindern vor dem Landgericht Freiburg verantworten. Dem 42-jährigen Deutschen werden 330 sexuelle Übergriffe zur Last gelegt, sagte Staatsanwältin Nikola Novak zum Prozessauftakt. Der ehemalige Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen bei Freiburg habe sich von Januar 2010 bis August 2018 an vier Jungen vergangen. Diese waren damals sieben bis 14 Jahre alt.

Bei den Pfadfindern sei er als Kirchenmitarbeiter für die Betreuung von Grundschulkindern zuständig gewesen, erklärte der Mann. Angaben zu den Missbrauchsvorwürfen machte er unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie sein Verteidiger Stephan Althaus mitteilte. Gegenüber der Polizei habe er bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Jungen unter Druck gesetzt

Nach Überzeugung der Staatsanwältin nutzte der Mann seine Rolle als Gruppenleiter aus. Er habe Kinder vergewaltigt und anderweitig sexuell missbraucht. Pro Opfer habe es mehrere Übergriffe wöchentlich gegeben. Um nicht entdeckt zu werden, habe er die Jungen massiv unter Druck gesetzt. Erst als sich acht Jahre nach der ersten Tat einer der Jungen den Eltern anvertraute, wurden die Verbrechen bekannt. Die Opfer seien traumatisiert und litten bis heute.

Wegen Kindesmissbrauchs stand der Mann bereits vor Gericht. 2004 bis 2007 wurde gegen ihn laut Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs ermittelt. Es habe damals jedoch Aussage gegen Aussage gestanden, das Landgericht Freiburg sprach den Mann frei. Die Kirche beschäftigte ihn danach bei den Pfadfindern weiter.

Von 1999 bis 2011 war der Mann der Anklage zufolge mit drei Jahren Unterbrechung Gruppenleiter der evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen. Dort habe er zwei der Opfer kennengelernt. Der gelernte Krankenpfleger wurde vor knapp einem Jahr festgenommen.

Das Gericht hat sieben Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 18. Februar fallen. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020