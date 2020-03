„Icarus“ beobachtet Tierwanderungen vom All aus

Konstanz.Das deutsch-russische Projekt Icarus zur Tierbeobachtung aus dem All ist in den Testbetrieb gestartet. Am Dienstag wurde der entsprechende Computer auf der Raumstation ISS eingeschaltet, wie Projektleiter Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz sagte. Über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten testen die Forscher unter anderem die Datenübertragung zwischen der ISS, den Tier-Sendern und der Bodenstation. Nach Abschluss dieser Phase sollen Wissenschaftler weltweit mit Icarus arbeiten. Sie wollen damit mehr über Wanderrouten von Tieren herausfinden, zum Beispiel um Schutzzonen anzupassen oder Epidemien vorzubeugen. Die Forscher rüsten dafür Tierarten – auf unserem Bild eine Amsel – mit Mini-Sendern aus, die ihre Daten an die ISS schicken. dpa

