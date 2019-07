ICE wegen Rauch komplett geräumt

Offenbach.Mehr als 800 Fahrgäste haben am Mittwoch einen ICE in Offenbach wegen einer Rauchentwicklung verlassen müssen. Der Lokführer eines entgegenkommenden Zuges hatte den Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert, wie eine Bundespolizeisprecherin sagte. „Wir vermuten einen technischen Defekt.“ Zuvor hatte die „Offenbach Post“ über den Vorfall berichtet. Laut einer Bahnsprecherin war der Lokführer, als er von dem Rauch erfuhr, mit dem ICE langsam in den Offenbacher Hauptbahnhof gerollt. Dort seien die Fahrgäste auf vier Züge verteilt worden. Der Zug kam in eine Werkstatt. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. lhe

