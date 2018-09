San Francisco.Jürgen Klinsmann muss nicht lange überlegen auf die Frage, was ihm zu Heimat einfällt. „Da kommt immer spontan das Wort Stuttgart“, sagt der Schwabe, der seit 20 Jahren in Kalifornien lebt. Davor lebte der 54-Jährige jeweils ein paar Jahre in München, Monaco, Mailand und London. Hier in San Francisco trifft sich Klinsmann, deutscher Fußball-Nationaltrainer des Sommermärchens 2006 und Ex-US-Nationaltrainer, mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Um Heimat und Integration soll es gehen bei dem Gespräch im Rahmen von Kretschmanns Delegationsreise durch die USA und Kanada. Doch wenn die Begriffe Fußball, Heimat und Integration fallen, führt das Gespräch schnell weg von der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland in die düstere Realität von 2018 mit ihren fremdenfeindlichen Ausschreitungen. Und hin zum Fall Özil und der Frage, ob Integration auch die Aufgabe von familiären Wurzeln bedeuten muss.

Klinsmann hat die Frage für sich klar beantwortet: „Ich bin Schwabe durch und durch, aber ich fühle mich vielen Regionen, in denen ich gelebt habe, zugehörig. Du wirst an jedem Flecken ein Stück von der Lebenswelt, die dort ist. Du integrierst dich, du fließt in dieses Lebensgefühl ein, und wenn es dir gefällt, dann bleibst du halt ein bisschen länger.“ Ungeachtet des Fall Özils vertraut Klinsmann auch auf die Kraft des Sports als Brückenbauer.

Veränderte Wahrnehmung

Die Realität aber hat ein anderes Gesicht. „Das war sehr sympathisch, 2006 die deutschen Fahnen überall“, sagt Kretschmann, „aber die sind wieder verschwunden.“ Oder: Gekapert von denen, die Heimat durch Abschottung definieren. „In der Wahrnehmung in Deutschland hat sich etwas dramatisch geändert“, so Kretschmann, „und wir müssen überlegen, was wir dagegen machen können.“ Auch Klinsmann findet das entscheidend. „Weltweit wird wahrgenommen, was in Deutschland passiert. Wir unterschätzen oft, wie wir von der Welt betrachtet werden, Deutschland genießt unglaubliche Hochachtung.“ Eine Option bildet vielleicht, was er in den USA bemerkt hat, seit Donald Trump Präsident ist und gegen Migranten wettert: „Viele, vor allem junge Menschen wurden wachgerüttelt.“ (bub)

