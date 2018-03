Identität des Ertrunkenen unklar

Anzeige

Schenklengsfeld/Bad Hersfeld.Nach dem Fund einer Leiche in einem Bach in Osthessen hat eine Obduktion erste Erkenntnisse gebracht. Offen ist aber noch die Identität des Mannes, wie die Polizei in Bad Hersfeld gestern mitteilte. Nach Erkenntnissen der Leichenschau ist der Mann noch unbekannten Alters vermutlich ertrunken. Hinweise auf ein Verbrechen, wie Wunden oder Verletzungen, gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher in Bad Hersfeld.

Um weitere Hinweise zu bekommen, warten die Ermittler noch auf ein toxikologisches Gutachten. Zudem wurde das Landeskriminalamt eingeschaltet. Die Experten dort wollen DNA-Material des Toten mit Spuren von in Deutschland vermissten Personen abgleichen. Der Leichnam war von einer Spaziergängerin gefunden worden. lhe