Ideologische Grenzen

Im Koalitionsvertrag ist eine Neuregelung vorgesehen, ein Kompromiss ist jedoch nicht in Sicht. Bei der Reform des freiwilligen Polizeidienstes können sich Grüne und CDU bei einem weiteren Thema nicht einigen – und verschieben das Vorhaben weit in die Zukunft. Hier kommt wieder ein bekanntes Phänomen dieser Landesregierung zum Vorschein: Ideologisch aufgeladene Themen können nicht mit der vollen Haushaltskasse gelöst werden. Fahrverbote, Tempolimits, Umgang mit Wölfen, Jagdrecht, Drogenräume oder jetzt die Polizeifreiwilligen – Grüne und CDU stoßen immer wieder an die Grenzen ihrer Zusammenarbeit.

Auch bei der Zukunft der Polizeifreiwilligen ist eine Grundsatzentscheidung nötig: Sollen diese professioneller werden, um die unter Personalmangel leidende Polizei tatsächlich im Alltag zu entlasten? Oder sollen die Freiwilligen nur Präventionsvorträge an Schulen halten und die Polizeibeamten bei der Verkehrssteuerung unterstützen?

Die CDU will beide Felder abdecken, die Grünen nur Letzteres. Gerade für die CDU wird es künftig vermutlich schwieriger, ihre Positionen durchzusetzen. Nachdem die Christdemokraten sich bei der Reform des Wahlrechts wohl nicht an den Koalitionsvertrag halten werden, sind sie gegenüber den Grünen in der Bringschuld. Diese werden den richtigen Zeitpunkt abwarten, um sich zu revanchieren. Die Polizeidienst-Reform bietet eine gute Gelegenheit dafür.