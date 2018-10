Igel suchen Schlafplatz für den Winter

Mainz.Mit der feuchten Nase am Boden suchen Igel derzeit ein Quartier für den Winter, etwa in einem Reisig- oder Laubhaufen. Die kleinen Säugetiere sind im Herbst entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten auch tagsüber auf den Beinen, um sich Winterspeck anzufressen. In Rheinland-Pfalz ist der Braunbrustigel, der in Europa hauptsächlich verbreitet ist, als gefährdet eingestuft. „Wir haben den Eindruck, dass die Zahl der Igel insgesamt zurückgegangen ist“, sagt Andrea Friebe in der Wildvogel- und Igelpflegestation Kirchwald in der Vordereifel. Es gibt aber nach Angaben einer Sprecherin des Umweltministeriums keine Schätzungen zur Größe und Entwicklung der Population. Gartenbesitzer können den kleinen Tieren helfen, indem sie einen geschützten Laubhaufen zur Verfügung stellten. lrs (Bild: dpa)

