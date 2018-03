Im Zweifel entscheidet der Arzt

Ein Röntgenbild auf einem Bildschirm zeigt in einem Klinikum in Baden-Württemberg die linke Hand eines jungen Menschen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Über die radiologische Untersuchung des Handwurzelknochens und der Hand lässt sich das etwaige Alter eines Menschen bestimmen. Foto: Felix Kästle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk

© Felix Kästle