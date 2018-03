Im Zweifel entscheidet der Arzt

Anzeige

Neu ist das Verfahren an sich nicht. Auch zuvor schon eröffnete die gesetzliche Lage den Landkreisen all diese Untersuchungsmöglichkeiten. Allerdings sollen sie jetzt zentralisiert und konsequent angewendet werden, macht Müller deutlich. Die Zuständigkeit für die Altersprüfung soll künftig bei den Jugendämtern in Trier sowie den Kreisen Kusel und Mainz-Bingen liegen. Wo die Untersuchungen stattfinden, werde noch entschieden. Auch die Kostenfrage sei noch nicht geklärt. Wartezeiten von bis zu drei Monaten dürften dann aber bald Geschichte sein.

Einzelne Landkreise hätten gefordert, das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, berichtet Müller. Auslöser sei der Todesfall in Kandel (Kreis Germersheim) gewesen, der die Region in helle Aufregung versetzt hat: Ein Flüchtling aus Afghanistan gilt als mutmaßlicher Mörder der 15-jährigen Mia. Der junge Mann hatte sich als gleichaltrig ausgegeben, einem Gutachten zufolge ist er aber etliche Jahre älter.

Eine medizinische Altersfeststellung könne allerdings nur durchgeführt werden kann, wenn die Betroffenen zustimmen. „Auch stellen sie aus medizinisch-ethischer Sicht einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar“, sagte Jan Hilligardt, Direktor des Hessischen Landkreistages in Wiedbaden. Aber auch diese Untersuchungen würden keinen absolut zuverlässigen Ausschluss über das exakte Alter geben. „Wir halten deshalb die bestehenden gesetzlichen Grundlagen für ausreichend“, so Hilligardt.

In Baden-Württemberg sehen die Landkreise ebenfalls keine Notwendigkeit, die Struktur der Altersüberprüfung zu ändern.

