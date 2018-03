Im Zweifel über das Alter entscheidet der Arzt

Anzeige

Germersheim legt Zahlen vor

Neu ist das Verfahren an sich nicht. Auch zuvor schon eröffnete die gesetzliche Lage den Landkreisen all diese Untersuchungsmöglichkeiten. Allerdings sollen sie jetzt zentralisiert und konsequent angewendet werden, macht Müller deutlich. Die Zuständigkeit für die Altersprüfung soll künftig bei den Jugendämtern in Trier sowie den Kreisen Kusel und Mainz-Bingen liegen. Wo die Untersuchungen stattfinden, werde noch entschieden. Auch die Kostenfrage sei noch nicht geklärt. Wartezeiten von bis zu drei Monaten dürften dann aber bald Geschichte sein.

Einzelne Landkreise hätten gefordert, das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, berichtet Müller. Auslöser sei der Todesfall in Kandel (Kreis Germersheim) gewesen, der die Region in helle Aufregung versetzt hat: Ein Flüchtling aus Afghanistan gilt als mutmaßlicher Mörder der 15-jährigen Mia. Der junge Mann hatte sich als gleichaltrig ausgegeben, einem Gutachten zufolge ist er aber etliche Jahre älter.

Der Landkreis Germersheim hat inzwischen alle 82 Uma, die ihm seit Ende Februar zugewiesen wurden, auf ihr genaues Alter überprüft. Danach ist bei sieben jungen Menschen die Hilfe ausgelaufen, weil sie ihren 18. Geburtstag erreicht haben oder mit ihrer Familie zusammengeführt werden konnten. Bei 25 Personen konnte das Alter zweifelsfrei festgestellt werden - durch Ausweispapier (19) oder medizinische Untersuchungen (6), berichtet die Kreisverwaltung. 49 Uma müssten noch überprüft werden. Eine Person ihren seinen Antrag auf Hilfe zurückgezogen, nachdem eine erneute Prüfung - ohne medizinische Untersuchung - stattgefunden habe.

Stuttgart: „Gut aufgestellt“

In Baden-Württemberg sehen die Landkreise keine Notwendigkeit, die Struktur der Altersüberprüfung zu ändern. Bei der letzten Nacherfassung hätten sich nur sehr wenige unklare Fälle ergeben, wie Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags in Stuttgart, klarstellt. „Wir sind gut aufgestellt.“ Ohnehin stehe eine Änderung bei der Bundesgesetzgebung an: Die Altersprüfung solle bei zentralen Einrichtungen erfasst werden, weist er auf den Koalitionsvertrag der neuen Regierung hin. (sbo)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018